Le carnaval de Binche est lancé! (Photos + vidéos)

Les festivités binchoises ont démarré sur les chapeaux de roues ce dimanche avec le ramassage des acteurs du carnaval à leur domicile dès le début de matinée. Les acteurs vont danser au rythme des tambours jusqu’au rondeau du soir sur la Grand-Place.

La journée du lundi gras, le 20 février, sera essentiellement consacrée aux « jeunesses ». Le mardi gras sera le jour J du carnaval de Binche : tout commencera dès cinq heures du matin avec le traditionnel ramassage des gilles et des autres acteurs costumés, qui battront les pavés des rues du centre de Binche et de la Grand-Place jusqu’au rondeau final et un grand feu d’artifice qui clôturera le carnaval 2023.