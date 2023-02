Le Brabant wallon réduit son empreinte carbone et aide ses communes à en faire autant

L’effort le plus important, en termes d’investissements humains et financiers, porte sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments provinciaux. Depuis 2009, le Brabant wallon est engagé dans un important processus de rénovation des installations de chauffage des bâtiments dont il a la charge. Pour remplacer les chaudières à mazout, polluantes et souvent anciennes, le Brabant wallon a choisi d’investir dans des chaudières à gaz et, depuis 2020, des chaudières à biomasse en partenariat avec la coopérative Coopeos.

Le Brabant wallon a aussi fait appel, via un marché public, à la société Delpower afin d’optimiser sa consommation d’énergie. Depuis deux ans, Delpower analyse les performances énergétiques et paramètre les équipements techniques de quatre sites provinciaux (Campus BW, IPES de Wavre, IPET de Nivelles et IMP de Nivelles) qui représentent environ 15 % du parc immobilier de l’institution provinciale.

Appel à projets pour les communes

Grâce à ces initiatives, le Brabant wallon est en bonne voie pour réduire ses émissions de carbone de 12 % d’ici à 2030. Afin de soutenir les communes de son territoire et les encourager à réduire leur propre empreinte carbone, le Brabant wallon a pris la décision de lancer un appel à projets pour des investissements écoresponsables. « Les communes doivent faire des investissements dans l’urgence pour répondre aux objectifs légaux et obligatoires de réduction d’émissions de CO2 mais aussi pour faire face à l’explosion des coûts de maintien de leurs infrastructures », ajoute Tanguy Stuckens, président du Collège provincial.