Vous avez un rôle de rapporteur au sein de la commission spéciale Uber Files, en quoi consiste-il ?

Le rapporteur doit s’occuper de la présentation du rapport en séance plénière. Nous sommes deux au sein de la commission. On sera aussi sans doute chargé de présenter les recommandations, puisque les objectifs de la commission sont d’arriver à des recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en place à l’avenir concernant le parlement et le gouvernement.

de videos

Comment se déroule la commission pour l’instant ?