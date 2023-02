UAE Tour: Remco Evenepoel grandissime favori en l’absence de Tadej Pogacar

L’absence inattendue de Tadej Pogacar prive Remco Evenepoel d’un duel royal à partir de lundi sur l’UAE Tour aux Emirats où le Belge vise à monter en puissance dans l’optique du Giro, son grand objectif de la saison.

L’affiche était prête et elle était sublime. Pogacar contre Evenepoel, soit les deux coureurs à avoir le plus gagné en 2022, deux extraterrestres qui savent dynamiter la course comme personne et qui étaient censés croiser le fer pour la première fois depuis les Championnats du monde en septembre dernier en Australie.