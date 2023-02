Violences envers les femmes: l’association mouscronnoise «De Maux à Mots» toujours plus sollicitée, veut se professionnaliser

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créée en 2019 à Mouscron, l’association « De Maux à Mots » n’a cessé d’élargir le spectre de ses compétences, en s’entourant de nombreux professionnels et en s’érigeant comme référence pour assurer l’accueil, l’écoute, l’information, l’accompagnement et le soutien aux victimes de violences physiques, sexuelles, psychiques et/ou économiques ainsi que celui de leur entourage.

Plus nécessaire que jamais, l’ASBL reste paradoxalement portée à bout de bras par une poignée de bénévoles, au royaume de la débrouille. Son rapport d’activité pour l’année 2022 est éloquent quant à son ancrage dans la région, et annonce encore plus de demandes et de bénéficiaires en 2023.