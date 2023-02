D2 ACFF - Acren/Lessines a fait trop de cadeaux à Solières (+ les bulletins)

REAL 0 Solières 3 Les buts : 19’ Diallo (0-1), 50e Hanrez (0-2), 81e Kabeya (0-3) REAL : Herment, Mayele, Youdjouen, Obin, Smars (63e Houzé), Lutundisa, Sangare, Garcia Dominguez, Di Vita (71e Conde), Kone, Soumah (63e Okitohambe) Solières : Crahay, Verbist, Peisson, Lokando, Vancoppenolle, Hanrez, Bacanamwo, Jiyar (4e Ndeon), Mashakia, Diallo, Kabeya (83e Bouarfa) Cartes jaunes : Soumah, Bacanamwo, Di Vita, Ndeon Carte rouge : 88e Obin

Le penalty manqué par Sekou Koné, mais surtout bien arrêté par Crahay en fin de match, alors que le marqueur affiche 0-3, résumait bien la prestation des Fusionnés contre Solières. « Soirée à oublier effectivement » soufflait Bastien Yondjouen après la partie. « Il y a eu un manque de concrétisation et sur les contres adverses, cela se paie cash. En première période, un contre, un but directement alors que nous, nous ratons plusieurs possibilités devant le but. C’est un point à travailler, les phases offensives ». Les Fusionnés se créaient des possibilités mais prenaient un coup sur la tête à la 20e sur un but de Diallo. Lutundisa touchait ensuite la latte mais dès la reprise, il commettait une approximation dans son rectangle et Hanrez en profitait pour faire 0-2. « À la pause, nous avons essayé de remettre les choses en place, tout le monde est remonté sur le terrain avec les bonnes intentions mais il y a eu ce 2e but suite à une erreur individuelle ou une mésentente. C’était difficile mentalement à 0-2. Et nous n’avons jamais trouvé les solutions. Sur l’ensemble du match, nous n’avons pas eu de vraies occasions franches » soulignait Denis Dehaene, le manager de la REAL. Trois défaites de rang, il est temps d’engranger pour se rassurer. « Je reste confiant avec l’équipe que nous avons, c’est entre nos mains » concluait Bastien Yondjouen.