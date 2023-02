La vidéo de Dylan Thiry, influenceur luxembourgeois, qui fait scandale au milieu des décombres du séisme turc: «Tu as été trop loin»

Il y a quelques jours, le jeune mannequin a décidé de se rendre en Turquie pour « venir en aide aux victimes du séisme ». Arrivé sur place, il publie ce tweet : « dans ce monde l’argent a le contrôle, ici il n’a plus aucune importance ! Ils n’ont pas besoin d’argent car il n’a plus rien à acheter ici tous les magasins se sont effondrés ! Donc ils demandent de la nourriture rien d’autre… J’ai mal au cœur ». Un tweet accompagné d’une vidéo où le jeune homme se met en scène au milieu des décombres. Une vidéo avec en fond une musique larmoyante.

Koh-Lanta, Ninja Warrior, les princesses et les princes de l’amour, la ville des cœurs brisés… Dylan Thiry multiplie les participations dans les émissions de télé-réalité depuis 2017. Le jeune luxembourgeois a un caractère fort et il aime se faire remarquer.

Lire aussi La consommation d’alcool et drogue a explosé en province de Luxembourg: «Nous croulons sous les demandes de consultations»

Le comportement du Luxembourgeois ne passe pas. « T’as été trop loin c foutu. », « La Turquie, c’était ton dernier coup », a tweeté coup sur coup Booba. D’autres internautes se montrent tout aussi sévères. « Tu n’as pas de pudeur ». « Faire le buzz sur le dos des morts », etc. Certains ont même publié une vidéo où on voit le Luxembourgeois se faire porter ses deux valises en se rendant dans son périple humanitaire. Il aurait également organisé une collecte de fonds qui fait débat.