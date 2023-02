Manzul et Malik («Les Traîtres») nous racontent une anecdote d’enfance (vidéo)

Révélations de cette seconde saison des « Traîtres » sur RTL-TVI, Manzul et Malik ont fait fort impression dans les premiers épisodes. Très sportifs, c’est pourtant le mental qui a toute son importance. « C’est tellement intense, stressant, c’est une décharge continue d’adrénaline, ce jeu », nous révèle Malik. « Ce jeu, c’est une expérience de vie. On est stratèges, on est là pour gagner », enchéri Manzul.

Les deux frères se montrent très complices et ce depuis toujours. « Quand on avait dix ans, à l’époque la sonnette était branchée à une prise. On jouait au football et j’ai brisé la vitre de la voiture », se souvient Manzul. « On est vite rentré pour débrancher la sonnette. »