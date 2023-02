Comme Liège et Seraing, Soumagne exprime aussi son soutien à Olivier Vandecasteele, le Belge emprisonné en Iran

Lundi, le conseil communal de Soumagne, sous l’initiative de la conseillère Vanessa Natalello (PS-ID), a voté à l'unanimité une motion. Il demande au Gouvernement fédéral, à l’Ambassadeur de Belgique en Iran et à l’Ambassadeur d’Iran en Belgique :

– De veiller à la dignité des conditions de détention d’Olivier Vandecasteele en renouvelant autant que possible les visites consulaires et l’assistance permise par la Convention de Vienne sur les relations consulaires ;

– De considérer la sécurité et le bien-être d’Olivier Vandecasteele comme une priorité absolue, de maintenir des contacts étroits avec sa famille et de faire tout ce qui est possible pour assurer son retour en toute sécurité.