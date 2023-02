Séisme en Turquie: le corps de Christian Atsu va être rapatrié dans son pays natal

Le corps du footballeur Christian Atsu, qui a trouvé la mort dans le séisme en Turquie, va être rapatrié au Ghana dimanche, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de ce pays.

Atsu a perdu la vie à l’âge de 31 ans dans le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 44.000 morts.