Les deux premiers «vélos solaires» tournaisiens construits par des jeunes dans le cadre du projet Photon

Mis sur pied par l’asbl Spoutnik 45, qui a pour raison d’être la promotion et la diffusion des sciences et techniques sous toutes ses formes, « Photon » est un projet pilote en Wallonie dans les secteurs de la mobilité et des sciences.

Rendu possible grâce au soutien de la Région Wallonne dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, ce projet a pour finalité la construction de deux vélos électriques solaires autonomes en énergie. Le but : proposer une alternative concrète à la mobilité et aux problèmes énergétiques contemporains, tout en assurant la promotion des métiers techniques liés à la construction de ces deux prototypes auprès des jeunes : mécanique vélo, énergie solaire, soudure et électricité.