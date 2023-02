Nik Dragan et Angel Rodriguez décisifs pour Liège Basket dans le money-time face à Louvain

Avec son succès, Liège termine la phase classique du championnat avec 6 victoires en 18 rencontres (deux à mettre à l’actif de Lionel Bosco), dont 4 sur 8 depuis la présence des nouveaux joueurs et l’arrivée du coach Greenberg. Avant mieux, le bilan n’est donc pas mauvais pour cette saison jouée en deux temps. Liège est neuvième et laisse le Brussels derrière lui. Sans les blessures de John et de Hagins, Liège compterait plus que probablement deux succès – au moins – en plus. La suite, c’est donc une série de rencontres face au club des Pays-Bas. Cette nouvelle compétition débutera à domicile le vendredi 3 mars au Country hall contre Amsterdam.

La richesse du banc

C’est dans le money-time, que Liège imposa ses vues aux joueurs d’Eddy Casteels qui réalise une fort belle saison avec un noyau relativement restreint en quantité et en qualité quand on observe la richesse du banc liégeois. Mais c’est clair, Liège a sans doute imaginé que la victoire était acquise trop tôt car après 20-6, peu avant la fin du premier quart temps, les choses semblaient entendues avec Jamelle Hagins, dont l’étendue de la palette de jeu n’arrête pas d’impressionner, et un Nick Dragan déjà très en vue. Louvain manquait de précision et Liège déroulait. C’était sans compter sur Fulkerson. Louvain revenait et menait au repos (35-37) alors que le coach américain de Liège faisait tourner son banc. Les visiteurs poursuivaient sur leur lancée et avec le shoteur Pritzl, mais aussi Allen, s’échappaient à 49-56. Alors que James Potier avait remplacé avec satisfaction Rodriguez en l’absence de Van den Eynde, Liège, après 52-58, passait à la vitesse supérieure. Angel Rodriguez, pourtant à court d’entraînement, comme il le voulait et quand il le voulait, sortait de sa boîte et propulsait son équipe vers l’égalisation (61-61) à la 35e. Le money-time était liégeois avec cette fois, après Rodriguez, un Nick Dragan exceptionnel, le Slovène prenait une autre dimension, partout sur le terrain, jouant juste et avec détermination, il signait son match de référence inscrivant sept points consécutifs de 70-66 à 77-71 pour donner la victoire à son équipe.