Président des Engagés depuis peu, François Huberty insiste sur l’importance de son parti en province de Luxembourg.

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter ce nouveau challenge alors que les prochaines échéances électorales approchent ?

Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place au sein du mouvement auquel j’adhère. Je trouvais logique de relever ce défi autour d’une alliance expérience jeunesse. Si on veut parler de 2024, je veux qu’on puisse respecter notre ruralité. Depuis quelques années, les intérêts des ruraux sont, selon moi, négligés et bafoués. On est les grands oubliés de la politique fédérale et régionale. Ce respect de la ruralité, et de ses spécificités (soins de santé, mobilité, services publics), a toujours été notre force et nos spécificités sont oubliées par les politiques à l’heure actuelle. Au niveau des élections communales, on veut renforcer notre position et rester présent dans les communes importantes. On veut être dans le maximum d’exécutifs pour faire passer nos idées.