«A-Trait»: une expo sur l’obsolescence à Charleroi par les élèves de l’IET

Game Boy, Minitel, disquettes et autre magnétoscopes ont été utilisés dans les années 80-90. Des élèves de 7ème année de l'IET Notre Dame en section « assistant aux métiers de la publicité »leur redonnent vie à travers leur collectif « A-Trait ». Une expo-vente s'est tenue au Vecteur.

Au menu, du bon son, des souvenirs et des créations originales. « Notre démarche créative est basée sur le questionnement d’objets iconiques des années 80 et 90, rendus obsolètes par des applications numériques » signale Nicolas Christophe, leur professeur. « En associant l’ancienne version à son pendant actuel, nous travaillons sur l’esthétique graphique : touches de couleurs, épaisseurs des traits, logos… Autrement dit, nos applis quotidiennes deviennent les vecteurs destinés à raviver nos plus beaux souvenirs ». Les ventes se poursuivent sur la page Facebook A-Trait.