Restauration des façades du Palais de Justice de Bruxelles: les travaux démarrent après l’été

Les échafaudages recouvrent les façades du Palais de Justice depuis le milieu des années 80. De nouveaux échafaudages entourant la façade principale du Palais ont été placés au début des années 2000 à titre préventif afin de rattraper les éventuelles pierres qui se détacheraient. Ce dispositif a permis à l’entrée principale du Palais de Justice de rester fonctionnelle et accessible.

« Le Palais de Justice est un bâtiment emblématique de notre capitale et de notre pays. C’est le plus grand Palais de Justice du monde. Ce bâtiment est un des symboles de notre démocratie. Il mérite, enfin, d’être respecté », dit Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État chargé de la R2gie des Bâtiments, qui ambitionne de célébrer un Palais de Justice sans échafaudages en 2030. Une date qui n’est pas choisie par hasard puisque cette année-là on célébrera les 200 ans de la Belgique.