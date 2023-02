Pas d’avertissement pour la migration des batraciens à Thuin, «Il n’y a même plus un panneau!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Victor habite la rue de Ragnies. Dans cette rue, une fois les parcelles bâties derrière soi, on retrouve d’un côté la Biesmelle, et de l’autre le Bois du Grand Bon Dieu. « Toutes les grenouilles vivent dans ce bois, explique le Thudinien, et avec les températures qui s’adoucissent, elles commencent à traverser pour rejoindre l’eau. »

Victor, Thudinien de 24 ans. - M.D.

Liant Thuin à Ragnies, la route est donc visitée par de nombreux batraciens qui se réveillent après l’hiver. Le problème, beaucoup n’arrivent pas jusqu’à l’autre côté, ils se font écraser.