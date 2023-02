La 47ème édition du Carnaval de Beignée fêtée ce samedi 18 février (photos)

La joie de retrouver un vrai Carnaval se lisait sur les visages de 104 Gilles et de 16 Paysannes de Beignée (entité d’Ham-sur-Heure), samedi. « On est vraiment contents de refaire la fête dans des conditions tout à fait normales », soulignait Marc Halloy, président des Infatigables, entouré de ses fils Clément et Théo, Gilles également. « Se retrouver entre nous est du pur bonheur », poursuivait Didier Maitral, membre.

Marc Halloy, président des Infatigables, et ses deux enfants. - JC.H.