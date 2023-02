Bilan de la Maison Croix-Rouge Rulles et Semois en 2022

En début d’année 2022, la Maison Croix-Rouge a continué de se rendre à Trooz pour aider les familles sinistrées par les inondations de juillet 2021. Elle a également aidé les familles fuyant la guerre en Ukraine en fournissant des vêtements et en leur donnant accès à notre épicerie sociale. Tout cela s’est fait en parallèle des actions habituelles de la MCR.

« Grâce à nos volontaires, nous avons assuré près de 1.200 transports sanitaires légers, soit près de 100.000 kilomètres parcourus ; la vestiboutique et la bouquinerie, situées à Ste-Marie-s-Semois et ouvertes le mercredi après-midi et samedi matin, ont reçu 700 visites ; la location de matériel paramédical (Tintigny) est venue en aide à près de 100 personnes. L’épicerie sociale, située à Habay, a enregistré plus de 900 passages, soit plus du double par rapport à 2021 », explique la MCR dans un communiqué. « Nos volontaires ont continué à rendre visite aux personnes souffrant de solitude (plus de 400 visites en maisons de repos ou à domicile) et en organisant régulièrement des activités en maison de repos pour environ 400 personnes. »