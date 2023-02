Un Thierry Lhermitte plus grave au Wolubilis avec «Fleurs de soleil»

Dans une adaptation des « Fleurs de soleil » de Simon Wiesenthal, il se confronte et confronte le public du Wolubilis à la terrible question posée aux grandes personnalités : « Et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ? »

Fleurs de soleil. Au Wolubilis le 3 mars à 19h et 21h. Infos et réservation au 02/761.60.30 et sur www.wolubilis.be.