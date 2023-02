«Cœurs noirs»: la série d’Amazon Prime Video aura-t-elle une saison 2?

Très attendue, la série a rapidement trouvé son public. Les abonnés de Prime Video se demandent déjà si les six premiers épisodes auront droit à une suite.

« Cœurs noirs » faisait partie des séries les plus attendues de ce début d’année. Disponible depuis le 3 février sur Amazon Prime Video, cette production française, menée par Nicolas Duvauchelle, entraîne les téléspectateurs au cœur d’un groupe de militaires envoyés en Irak pour une mission aussi brutale que capitale. Les six épisodes ont très rapidement trouvé leur public grâce à l’intrigue réaliste et addictive.

Moins d’un mois après sa sortie, les fans se demandent s’ils retrouveront les personnages pour de nouvelles missions. Du côté du casting, Nicolas Duvauchelle se dit partant pour reprendre son rôle. L’actrice Marie Dompnier a déclaré qu’elle souhaiterait également reprendre son rôle. « Si une suite est commandée, je suis évidemment partante, les yeux fermés » aurait-elle dit au site Allociné.