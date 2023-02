Le Domaine des Grottes de Han ouvre sa saison 2023 avec le «Carnaval des Animaux»

Les samedis et dimanche 25 et 26 février, la plaine d’accueil du Domaine des Grottes de Han sera décorée aux accents du Carnaval. En effet, pour l’ouverture de sa saison 2023, le domaine a décidé de plonger son décor dans une ambiance colorée et festive autour du thème du « Carnaval des animaux ».

Venez déguisés

Au programme : animations pour petits et grands, des grimeurs pour maquiller les petites frimousses ainsi qu’un atelier pour confectionner son propre masque. Et bien évidemment, que serait le Carnaval sans déguisement.