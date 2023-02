P2A/D3 | Momalle attire Fabrice Papalino, Manu De Castris et Maxime Morana (Huy) pour la saison prochaine!

Momalle vient d’annoncer les futures arrivées de trois copains avec le défenseur Maxime Morana et les médians Fabrice Papalino et Manu De Castris, qui quitteront aussi Huy à l’instar du coach Manu Papalino. Un superbe (triple) coup réalisé par le club momallois et son coach Christophe De Smedt en vue de la saison 2023-2024. En P2 ou en P1, Momalle aura encore de belles ambitions.