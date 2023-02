«Les Nommés sont...»: une remise de prix décapante au Théâtre de la Toison d’Or

Après avoir fait les premières parties de Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Jeff Panacloc, Tom Villa écrit son propre seul en scène en 2019. Avec « Les Nommés sont... », il part en tournée et s’arrête le 10 mars au Théâtre de la Toison d’Or.

On le retrouve au cinéma dans le film « Ma famille t’adore déjà » (2016) de Jérôme Commandeur et dans la série « Munch » avec Isabelle Nanty. Il écrit aussi des chroniques humoristiques dans l'émission « Salut Les Terriens ! » sur C8 et sur France Inter.