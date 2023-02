Pour Alexander De Croo, «les prochains mois seront difficiles pour l’Ukraine»

La guerre en Ukraine occupe une grande partie des discussions de ce forum annuel organisé dans la capitale bavaroise. «Beaucoup de scénarios exposés ici partent du principe que la guerre pourrait encore durer un certain temps. Nous devons regarder comment nous pouvons continuer à aider l’Ukraine, et cela signifie surtout envoyer des armes et des munitions. Mais nous devons aussi prendre garde à une attitude qui consisterait en une forme de laisser-aller: les Ukrainiens s’arrangeront bien, qu’on continue à leur envoyer des choses, ils se débrouilleront», a-t-il dit.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a ouvert cette Conférence en lançant un appel à un soutien accru à son pays. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, a embrayé en plaidant pour un doublement de l’aide militaire fournie par les Etats occidentaux à l’Ukraine.