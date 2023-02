Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le libertinage… C’est un terme encore tabou aujourd’hui, parfois mal compris. Qu’est-ce qu’il signifie ?

En effet, c’est un sujet brûlant, interpellant, dérangeant, qui peut scandaliser ou attiser la curiosité. Ça reste assez mystérieux. Derrière le libertinage, il y a en fait deux sens : une personne qui remet en cause les dogmes établis, le libre penseur, et puis, dans la sexualité, c’est la personne qui s’adonne au plaisir charnel en dépassant parfois des limites posées par une morale conventionnelle. C’est donc un état d’esprit avant tout, et va regrouper des plans à trois, à quatre, du mélangisme et cetera dans des soirées privées, dans des clubs...