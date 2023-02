A Tournai, la «Rez» promet de belles découvertes artistiques

Elle ouvre ses portes au public les 24, 25 et 26 février, sur la place Verte à Tournai, au numéro 18. L’occasion de découvrir une vie artistique riche et trépidante, profondément liée à l’Institut Saint-Luc et à ceux qui y ont fait leurs armes.

Parmi les prochains talents : Damien Verhamme et Anna Vliet, invités privilégiés de ces portes ouvertes. Damien y exposera sa fresque réalisée en plein confinement et ode à la lenteur.