Challenge La Meuse: l’Andrimontois Sébastien Carabin remporte le Mad Elf Run

Le Mad Elf Run (ou Trail de la brasserie Elfique) avait lieu du côté d’Aywaille ce samedi, sur une distance de 23,1 kilomètres que 278 traileurs ont bouclée.

Le plus rapide a été Sébastien Carabin. L’Andrimontois, véritable touche-à-tout des disciplines sportives, capable de s’illustrer aussi bien sur un trail que sur son VTT, a terminé dans un temps de 1 heure 34 minutes et 11 secondes, à une vitesse moyenne de 14,72 km/h. Il a devancé son plus proche poursuivant, à savoir Sylvain Lejeune, de près de deux minutes. Le troisième, Benoît Brans, a franchi la ligne d’arrivée après un effort de 1 heure 38 minutes et 37 secondes.