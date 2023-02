La sortie en famille au McDonald’s tourne à la catastrophe pour le petit Ilyess, 7 ans: «Suite à l’accident, il risque d’avoir une oreille plus grande que l’autre»

Ils étaient venus en famille manger un burger et sont finalement repartis en catastrophe accompagnés des pompiers suite à la blessure de leur enfant Ilyess, 7 ans, qui a heurté violemment le rebord en bas d’une vitre en sortant d’un toboggan. L’incident s’est produit mardi dernier en soirée sur l’aire de jeux du McDonald’s de la Bretèche à Amiens, rapporte le Courrier Picard. L’enfant jouait sur le toboggan pendant que la famille prenait la commande. «Tout à coup on a vu Ilyess en sang, il est tombé sur un angle de la baie vitrée qui sépare l’aire de jeux du restaurant. Il n’y a pas de caoutchouc pour protéger le bas de la vitre et il a eu l’oreille coupée. On ne comprend que ça ne soit pas plus protégé», souligne Jaida Duart, la tante d’Ilyess. La famille est allée s’en plaindre au responsable du fast-food. «Il nous fait comprendre que c’est un accident qui peut arriver à n’importe quel endroit. Il nous a proposé un repas gratuit. Vous pensez bien qu’après sa blessure, Ilyess n’a plus du tout envie de revenir ici».

«Suite à l’accident, il risque plus tard d’avoir une oreille plus grande que l’autre» Selon la famille, Ilyess a eu l’oreille coupée en deux, et un chirurgien a fait le constat qu’il aura plus tard un retard de croissance de l’oreille et qu’elle sera décollée. «Il risque à l’avenir d’avoir une oreille plus grande que l’autre», poursuit sa tante. Une famille qui attend un retour du McDo. «Pour l’instant nous n’avons pas eu de retour du McDo, qui devait se rapprocher de son assurance par rapport au litige. Si on n’a pas de nouvelles ce lundi, nous irons déposer plainte», assure Jaida Duart, surprise que l’aire de jeux ne soit pas fermée suite à cet accident.

«La commission de sécurité a vérifié les installations et les a validées» De son côté, le gérant du McDo, Manuel Thelier, estime que son enseigne n’a rien à se reprocher. «L’aire de jeux est ouverte depuis avril dernier. La commission de sécurité a vérifié les installations et les a validées. Le jeu est neuf et les parents doivent surveiller leurs enfants, et c’est bien affiché dans le règlement. Nous sommes un restaurant, pas une halte-garderie». Un gérant qui précise que l’enfant courait et a chuté sur le rebord en bas de la baie vitrée. Depuis l’accident, du plastique a été rajouté sur ce même rebord.