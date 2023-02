Le BPS 22 accueille une nouvelle expo à Charleroi: Stayin’Alive

Les travaux portant sur la toiture étant terminés plus tôt que prévu, le BPS22 montre, dans la grande halle, une exposition mise sur pied par le musée d’art de la province du Hainaut : « Stay’in Alive ». Une quarantaine d’œuvres, acquises récemment, y sont rassemblées. « Certaines évoquent directement le disco et elles sont toutes plus colorées, dynamiques et percutantes les unes que les autres. Elles prouvent qu’un musée est bien un lieu vivant de Culture » note Pierre-Olivier Rollin, le directeur du BPS 22.

JCH