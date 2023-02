«Sex Education»: un personnage clé fera ses adieux dans la saison 4

Coup dur pour la série « Sex Education », disponible sur Netflix. Après les départs de Ncuti Gatwa parti reprendre le rôle principal dans « Doctor Who » et Simone Ashley, qui a trouvé le grand amour dans « Les Chroniques de Bridgerton », c’est Emma Mackey qui a annoncé qu’elle quitterait la série lors de la prochaine saison.

L’actrice de 27 ans, qui joue le rôle de Maeve depuis le premier épisode, a expliqué dans le magazine Total Film, qu’elle ne souhaitait plus reprendre son rôle. « Vous savez, jouer quelqu’un de 17 ans quand on a presque 30 ans, c’est un peu bizarre », déclare-t-elle. « C’est une bénédiction parce que ce rôle a été pour moi un tremplin, et cela m’a apporté des tas d’opportunités différentes, ais c’est quelque chose que je veux quitter sans fracas, et rester heureuse que cela existe et continuer à le protéger tout en profitant du fait que cela a existé mais oui, je pense que la série doit désormais voler de ses propres ailes. »