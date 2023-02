Il a l’âge d’un pensionné mais continue son métier. Michel Claise est né le 6 janvier 1956 et il a donc soixante-sept ans. Le juge écrivain - l’homme a publié une bonne douzaine de romans - a sans doute pris sa plus belle plume ce week-end. Il n’avait que deux jours pour répondre aux accusations de « partialité » faites par l’avocat de Marc Tarabella, Maxim Töller. Ce dernier a introduit une demande de récusation du juge. Si ce dernier s’y oppose par écrit, la cour d’appel tranchera.

Partial ou non, Michel Claise n’a pas peur de s’attaquer aux riches et aux puissants. Qu’ils naviguent dans le milieu bancaire, de la politique, du sport ou des escrocs. Il y a un an, il nous avait accordé une longue interview. L’homme n’avait pas hésité à se dévoiler, un peu, dans un troquet situé derrière le Palais de justice où il cuisine les inculpés. Cet amateur de vin rouge fut sans appel quand on lui demanda l’état de santé (financière et judiciaire) de notre pays. « Nous sommes une plaque tournante. Les chiffres sont terrorisants et touchent la contrefaçon, le carrousel à la TVA, la cybercriminalité, le trafic d’armes, la prostitution... vous dépassez le PIB brut de l’Europe ». Et encore, il avait omis de parler des tonnes de drogues qui transitent par Anvers.

Pour combattre ces fléaux, il y a des juges. Claise n’est pas un Robin des Bois des Temps modernes mais, souvent, il présente la note à ceux qu’il a pris dans ses filets. La liste est longue, à commencer par les trois (ex-)parlementaires européens de haut vol qu’il a fait mettre en prison. Panzeri, Tarabella, Kaili... sans oublier Cozzolino qu’il veut faire extrader et Francesco Giorgi, l’attaché parlementaire dont tout le monde sait aujourd’hui qu’il est le compagnon d’Eva Kaili. Les uns sont à Saint-Gilles, l’une est à Haren.