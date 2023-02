Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’adrénaline, c’est sûr, ces jeunes qui postent leurs exploits sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, etc.) en consomment. Depuis un peu plus de deux ans, Mattis ajoute des vidéos et des photos de ses faits d’armes. Son compte Instagram, « mattis_explore », est suivi par près de 6.000 internautes. Avec ses amis, il grimpe sur tout ce qui ne bouge pas. Et encore, on n’oserait pas les suivre quand ils montent sur l’échelle d’une éolienne ou d’une antenne de télécommunications !