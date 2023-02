D1A: Anderlecht partage l'enjeu sur la pelouse de Courtrai (2-2)

Comme Felipe Avenatti était suspendu, Bernd Storck n’a pu reconduire l’équipe, qui s’était imposée au Standard et a aligné Habib Gueye à la place de l’Uruguayen. Par contre, Brian Riemer a renvoyé Kristian Arnstad, Amadou Diawara et Mario Stroeykens sur le banc et leur a préféré Lior Refaelov, Majeed Ashimeru et Benito Raman, qui s’est retrouvé associé à Islam Slimani en attaque. Énergiques au coup d’envoi, les Anderlechtois ont tenté de confirmer sur le terrain leurs velléités offensives annoncées sur le papier. Ainsi Raman (2e) et Slimani (3e) ont alerté Tom Vandenberghe, qui a repoussé du pied un envoi de Raman isolé par son équipier algérien (7e).

En partageant l’enjeu 2-2 à Courtrai, Anderlecht n’est pas parvenu à se hisser dans le top 8 comme il l’avait fait la dernière fois le 18 septembre après son succès précisément contre les Kerels. Malgré les buts d’Anders Dreyer (41e) et Amir Murillo (84e), les Mauves occupent la 9e position avec 35 points, un de retard sur le Cercle Bruges (8e). Relancé par Abdelkahar Kadri (57e) et Joao Silva (68e), Courtrai, qui a laissé échapper la victoire en fin match à la suite d’une grossière erreur défensive, est 14e (26 points).

Après la pause, Courtrai a repris en force mais Billel Messaoudi n’a pas vu David Henen tout seul et a déposé le ballon au second poteau où Murillo l’a dégagé (50e). Après avoir pris Kilian Sardella de vitesse, l’attaquant algérien a vu sa frappe être déviée par Verbruggen rebondir devant Kadri (57e, 1-1). Malgré la sortie sur blessure de Messaoudi, les Kerels ont continué à pousser et sur un ballon de Selemani, Silva a frappé à bout portant (68e, 2-1). Le coach anderlechtois, qui avait déjà sorti Raman pour Francis Amuzu (65e), a substitué Diawara et Stroyekens pour Ashimeru et Refaelov (74e). Cela n’a pas changé la physionomie de la rencontre mais Murillo a égalisé en sanctionnant un énorme malentendu entre D’Haene et Vandenberghe pour égaliser (84e, 2-2).