D1A: après son succès 2-0 contre OHL, La Gantoise revient à un point du top 4

Hugo Cuypers (49e) et Sven Kums (73e) ont sonné le réveil de La Gantoise, qui s’est imposé 2-0 au détriment d’OH Louvain lors de la 26e journée du championnat, dimanche après-midi.

Pour remporter ce duel entre deux clubs en perte de vitesse, Hein Vanhaezebrouck a apporté trois changements par rapport à l’équipe battue à Qarabag en Conference League: Andrew Hjulsager et Nurio ont pris la place d’Alessio Castro-Montes et Joseph Okumu tandis que Paul Nardi a fait son retour dans le but bien que Davy Roef ait fait le travail en Azerbaïdjan. A OHL, Marc Brys a sorti Nachon Nsingi du onze de base au profit de Musa Al-Tamari et a fait confiance à Joren Dom en défense suite à la suspension de Federico Ricca.