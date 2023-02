La disparition de Chrisitan Atsu émeut le monde entier

Face aux catastrophes naturelles, l’être humain est impuissant. Avec un bilan provisoire qui dépasse les 40.000 morts, le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier n’a épargné personne et certainement pas le monde sportif. Les noms du capitaine de l’équipe nationale turque Cemal Kütahya et de la basketteuse turque Nilay Aydogan avaient déjà été dévoilés et, comme on le pressentait, celui du footballeur international ghanéen Christian Atsu (31 ans) s’est ajouté à la liste. Actif depuis cette saison à Hatayspor (situé dans la région de l’épicentre, le club s’est retiré du championnat), il a été retrouvé samedi matin dans les débris de l’immeuble de 12 étages Rönesans où il résidait. Porté disparu dès les premières heures qui ont suivi les secousses (tout comme le directeur sportif du club), Christian Atsu s’était retrouvé au centre d’un terrible quiproquo qui avait conduit à l’annonce prématurée de sa survie.

Galaxie Chelsea Dès l’annonce officielle de son décès par ses agents, les hommages se sont multipliés à sa mémoire. Le FC Porto avait recruté Christian Atsu (futur meilleur joueur de la CAN 2015) dans une académie ghanéenne appartenant au club néerlandais de Feyenoord. C’est au Portugal que Chelsea a recruté le petit ailier en 2013 pour le faire entrer dans sa « galaxie » et être reprêté chaque année d’abord au Vitesse Arnhem, puis en Premier League (Everton, Bournemouh et Newcastle) et en Espagne (Malaga). À Goodison Park, il a été notamment l’équipier en 2014-2015 de Kevin Mirallas et Romelu Lukaku. Le meilleur buteur des Diables rouges a posté un message émouvant sur Instagram. « Repose en paix mon frère. C’est très difficile à accepter. C’était génial de s’entraîner avec toi. Tu étais humble et tu aimais Dieu. La façon dont tu travaillais à l’entraînement, l’amour que tu avais pour ta famille et tes enfants. Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille… Je t’aimerai toujours. » Après avoir inscrit son penalty samedi soir contre l’Udinese, il a aussi levé les bras au ciel.