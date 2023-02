Voici les 7 candidats de la seconde demi-finale de «The Dancer», qui sera diffusée ce mardi sur La Une

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les 7 danseurs encore en compétition feront de leur mieux pour atteindre la finale. Ils devront convaincre le public et tenir compte de ce que leur coach a à dire pour livrer des chorégraphies encore plus époustouflantes et repousser leurs limites. Dans cette deuxième demi-finale, la concurrence sera féroce.

Voici qui sont les 7 candidats sélectionnés pour l’étape de cette seconde demi-finale.