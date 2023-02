Basket (TDM2 A) - L’UBC Quaregnon a manqué de réussite

Scores : 23-35, 34-39 et 46-55

Un 18-34 dans le dernier quart a eu raison d’une équipe de Quaregnon courageuse mais manquant cruellement d’intelligence de jeu. « Nous avons beaucoup trop tenté notre chance à trois points alors que cela ne rentrait pas », dit le coach Jean-François Anderlin. « Au repos, nous n’en étions qu’à un triste 2 sur 12 et nous n’avons pas fait mieux en défense puisque c’était 5 sur 29 au final. Nous résumions nos attaques à une passe et un shoot. Comme la supériorité de taille de nos adversaires ne nous permettait pas de pénétrer facilement, notre compteur restait tristement bloqué. Cette formation ne nous convient pas : nous avions pris 40 points à l’aller. En ne réalisant que huit assists et en n’obtenant que onze lancers, nous n’avons pas fait preuve d’assez de qualités en pénétration. »