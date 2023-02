Complétement fou du RFC Seraing, Richard Gonzalez vit au Pays basque espagnol et ne rate aucun match des Métallos!

« Quand j’ai commencé à jouer au football en tant que poussin, on nous a donné une carte d’abonnement pour aller voir les matches », nous précise celui qui a quitté la région liégeoise pour le Pays basque il y a plus de trente ans. « C’était l’excursion du week-end pour moi. Je travaillais alors pour le club sérésien en vendant des revues appelées ‘Le matricule 17’. Je pouvais ainsi assister aux parties et avoir un peu d’argent en poche. L’ambiance était très conviviale. »

Chez les minimes de l’époque, il a vécu quelque chose de très marquant : « J’ai eu la chance de voir le joueur péruvien Juan Carlos Oblitas nous remettre des prix. Il m’a remis une médaille en personne et m’a parlé en espagnol. Je me suis senti très fier à ce moment-là. »

Malheureusement, il constate une forte baisse d’intérêt pour le club du Pairay. « Oui, beaucoup de choses ont changé, surtout le nombre de fans. Je suis allé voir leur match contre Eupen, le 23 décembre dernier, et j’ai été très déçu par le manque de spectateurs présents. Il y avait à peine deux mille personnes alors que les places coûtaient seulement cinq euros. C’était donc très différent de l’ambiance que j’avais connue quand j’étais enfant. »

Où est la rage de vaincre ?

Ce qui n’empêche pas Richard Gonzalez de rester extrêmement fidèle aux Rouge et Noir. « J’ai eu la chance de connaître deux montées en D1 en direct, l’une en Belgique et l’autre en Espagne », sourit-il encore. « J’ai vécu celle de la saison 1981-1982 contre le Beerschot. Nous étions partis avec cinquante cars pour aller voir ce match décisif. La victoire était primordiale et nous l’avons finalement emporté 0-1, c’était la folie ! Tout le monde s’embrassait, c’était vraiment unique et magnifique. »

C'est depuis sa ville de Victoria-Gasteiz que le « Métallo » a ensuite assisté au match de barrage retour contre Waasland-Beveren, il y a deux ans : « J’ai partagé ce moment avec tous mes amis en Belgique et en Espagne, j’étais très heureux et ému. Ce n’était pas la même chose qu’au stade du Beerschot, mais c’était tout aussi beau. »

Après le partage face à Zulte Waregem (1-1), ce samedi, Richard Gonzalez a l’impression que son équipe n’est pas totalement impliquée dans la mission « maintien ».

« Les Sérésiens jouent sans envie, on dirait qu’ils n’ont pas cette rage de vaincre… Mais tant que, mathématiquement, le sauvetage reste possible, je serai chaque week-end devant ma télévision pour supporter le RFC Seraing. »

Il aime aussi le Real Madrid

Il n’a pas toujours été facile pour lui de suivre les matches de championnat du club depuis qu’il s’est installé au Pays basque.

« Quand je suis rentré à Victoria-Gasteiz avec mes parents, il n’y avait pas encore internet et les appels téléphoniques en Belgique coûtaient très cher. Dans les journaux espagnols, il n’y avait pas les résultats de la D1 belge, donc j’attendais le mardi pour pouvoir acheter un quotidien du pays afin de connaître les résultats et de lire les résumés.

S’il est également un fan du Real Madrid et qu’il assiste aux matches du Deportivo Alaves quand il en a l’occasion, Richard Gonzalez n’hésite pas une seconde à donner la priorité au RFC Seraing. Même en cas d’un éventuel duel entre les deux formations.

« Les Merengue auront toujours l’occasion de disputer des rencontres importantes mais, pour le RFC Seraing, ce pourrait être la seule occasion de battre le grand Real. »