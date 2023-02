Dolhain a retrouvé la ferveur carnavalesque et la pluie aussi! (vidéo et photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tel Obelix et Astérix, les carnavalistes du cru ne craignent qu’une chose : que le ciel leur tombe sur la tête ! Autant l’avouer tout de suite, ce dimanche à Dolhain, ce fut mi-figue, mi-raisin. Mais qu’importe. Autant au sein du cortège costumé fort de cinquante et un groupes et chars que du côté des spectateurs, cela a dopé la bonne humeur générale autant que la ferveur populaire !