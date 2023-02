Bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi: le Forem va organiser 23 job days partout en Wallonie dans les prochaines semaines

Durant les prochaines semaines, pas moins de 23 job days seront organisés, dans plusieurs régions de Wallonie. Ils tourneront autour de cinq grands secteurs d’activité, précise le Forem dans un communiqué : construction, transport et logistique, industrie, Horeca et tourisme.

Ces job days donnent des résultats : en 2022, le Forem en a organisé 170. Ils « ont permis d’insérer des demandeurs d’emploi dans différents secteurs, comme l’industrie et l’industrie technologique, la construction-bois, l’Horeca, le transport et la logistique, et le tourisme », dit-on au Forem. On notera que l’on retrouve en partie les mêmes secteurs que pour les 23 job days de ce début d’année 2023.

Pour donner quelques exemples, on recherche des demandeurs d’emploi pour travailler à Plopsa Coo, au Club Med, dans de nombreuses entreprises liées à la construction, au Tec ou encore chez Infrabel. La liste est plus large.