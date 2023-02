Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Musique festive, sourires aux lèvres et costumes bariolés. Ce dimanche, les rues de Malmedy étaient bondées pour fêter le Cwarmê. Et pour cause, c’était le retour du carnaval et de ses masques traditionnels, après 2 ans d’absence à cause de la pandémie. Un retour qui a ravi petits et grands, manifestement heureux de pouvoir se rassembler à nouveau.