Une voiture fonçant dans la foule assemblée pour fêter le carnaval à Strepy Bracquegnies ; six morts et des blessés par dizaines… En mars 2022, des voix s’élevaient pour dénoncer les fous du volant et exiger des actions.

Qu’en est-il un an plus tard ? « Il y avait un momentum après ce drame pour instaurer le permis à points en Belgique », estime Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Pour le spécialiste de la sécurité routière, un tel permis permettrait de réduire considérablement le risque qu’un tel accident se reproduise.