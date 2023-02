Triste nouvelle à Liège: Joseph, le célèbre coiffeur de la place Saint-Pholien, est décédé inopinément ce week-end

Giuseppe, que tous les clients appelaient « Joseph », est né en Belgique de parents siciliens immigrés. Il a consacré plus de cinquante ans de sa vie à la coiffure et était installé dans le quartier d’Outremeuse depuis fin 1979. Il connaissait beaucoup de monde et les témoignages de sympathie affluent de partout. « Il était vraiment aimé de tous » confie sa fille Tina.

Fidèle lecteur de « La Meuse », il laisse une épouse, Maria, deux filles, Tina et Suzanna, ainsi que 4 petits enfants.