Le PSG donne des nouvelles de Neymar après sa blessure face à Lille

Il s’était blessé au pied avant un 8e de finale retour contre le Real Madrid en 2018, et Paris avait été éliminé (3-1/2-1). En 2019, « Ney » rechute contre Strasbourg (2-0) et manque les 1/8 contre Manchester United (2-0/1-3) et Paris est encore éliminé. Et en 2021, Neymar se blesse à nouveau, cette fois à l’adducteur gauche, et manque les retrouvailles avec son ancien club, le FC Barcelone, toujours en 8e. Mais cette fois le PSG se qualifie (4-1/1-1), avec notamment un triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou.