Carlos Alcaraz ponctue sa rentrée par un titre à Buenos Aires, le 7e de sa carrière

L’ancien plus jeune joueur de l’histoire à terminer une année (2022) à la place de N.1 mondial, à 19 ans, s’est imposé 6-3 et 7-5, en 1h33 sur le court Guillermo Vilas.

Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, n’a pas manqué son retour à la compétition. Quatre mois après son dernier tournoi et une blessure aux abdominaux, qui l’a privé du Masters, suivie d’une autre aux ischio-jambiers, qui l’a obligé à renoncer au début de l’année à l’Open d’Australie, l’Espagnol a gagné dimanche la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Buenos Aires. Il a dominé le Britannique Cameron Norrie (ATP 12/N.2) sur la terre battue de la capitale argentine pour s’adjuger le titre de cette épreuve dotée de 626.595 dollars.

Alcaraz, qui disputait sa 9e finale, décroche un 7e titre. Il avait auparavant triomphé à Umag (terre) en 2021 et à cinq reprises en 2022: à Rio de Janeiro (terre), Miami (dur), Barcelone (terre), Madrid (terre) et US Open (dur). Un premier titre du Grand Chelem qui l’avait propulsé au 1er rang mondial. Le palmarès de Norrie, 27 ans, reste bloqué à 5 titres après sa 13e finale.