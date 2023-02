Excuses d’Ecolo Molenbeek pour les propos tenus: «Les phrases assassines ne peuvent pas gagner sur le débat démocratique»

Comme nous vous l’avons rapporté jeudi, le conseil communal du 15 février à Molenbeek a suscité beaucoup de réactions. Le budget 2023 et surtout l’augmentation du précompte immobilier a suscité de vives réactions et certains ont tenu des propos déplacés voire insultants.

Ecolo Molenbeek souhaite réaffirmer sa position de faire de la politique dans le respect des individus et des arguments. « Le conseiller communal du groupe Ecolo, M. Taoufik Hamzaoui, a présenté une comparaison qui à fait réagir. Les réactions sont légitimes puisque la comparaison entre les politiques de la majorité et un viol est inacceptable. M. Hamzaoui présente ses excuses pour ces propos et aux personnes blessées par ceux-ci », font savoir les Verts par voie de communiqué.

Pour rappel, Taoufik Hamzaoui avait déclaré : « Avec cette augmentation, vous êtes en train de violer les Molenbeekois. ». Si Ecolo ne soutient pas « cette forte augmentation » de l’imposition, « le respect des individus et la présentation d’arguments solides sont les seules manières de faire de la politique ».

Le parti assure défendre les intérêts de tous et la bonne gouvernance dans « une opposition constructive et respectueuse. « Les phrases assassines ne peuvent pas gagner sur le débat démocratique. »