La Région bruxelloise a déjà dépensé 33,8 millions d’euros pour la Taxe kilométrique, «un projet illusoire»

« Le débat se poursuit »

Autant de dépense que le PTB a dû mal à digérer et dénonce la vingtaine de millions d’euros destinés à « une grande réflexion pour s’assurer que les gens n’en veulent pas » de SmartMove. « Pourquoi une telle dépense – un milliard et demi de francs belges, comme le chiffre encore ma génération – alors que tant de signaux laissent penser que cette taxe ne sera jamais introduite ? », a demandé le député Youssef Handichi. « Pouvez-vous me confirmer qu’il n’y aura jamais de taxe kilométrique et surtout, que l’on va arrêter ce gaspillage d’argent public dans un projet illusoire ? »