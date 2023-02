Prudence en vous rendant au boulot ce matin: l’IRM émet une alerte jaune au brouillard

La journée de lundi débutera sous un ciel gris dans la plupart des régions, avec beaucoup de nuages bas et, par endroits, de la brume ou du brouillard (givrant). L’IRM émet d’ailleurs une alerte jaune au brouillard sur l’ensemble de la province de Luxembourg. Selon cette dernière, la visibilité pourra être réduite à moins de 200m par endroits.

L’institut royal météorologique prévoit des maxima compris entre 7 et 12 degrés.

Les sommets de l’Ardenne pourraient toutefois bénéficier déjà de larges éclaircies. Dans le courant de l’après-midi, le soleil gagnera du terrain sur le sud du territoire. En Flandre, le ciel restera plutôt nuageux. Le temps sera pratiquement sec avec des maxima autour de 7 ou 8 degrés en Haute Belgique, et de 9 à 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest-sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 50 km/h.