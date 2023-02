Le formidable accueil réservé à Dante Vanzeir à son arrivée à New York (vidéo)

Dante Vanzeir va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière aux New York Red Bulls après avoir passé deux ans et demi à l’Union Saint-Gilloise. L’attaquant belge a fait ses bagages pour s’en aller rejoindre les États-Unis. Un voyage qui se préparait depuis plusieurs jours déjà et qui s’est enfin conclu avec son arrivée à New York dimanche.

À peine sorti dans le hall de l’aéroport, Vanzeir a été chaleureusement accueilli par des supporters. Il sera officiellement présenté par le club ce mardi.