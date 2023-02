Courcelles, Solre, Ransart, PAC Buzet, Gilly et Montignies : la journée des équipes carolos de P1 Hainaut en un coup d’oeil

« Malgré quelques opportunités et alors que nous avions fait le plus difficile en ouvrant la marque, nous n’avons pas réussi à planter le deuxième », déplorait le coach Johan Lardin. « Dommage, évidemment. D’autant que jusque-là, nous avions eu un peu plus d’occasions que l’adversaire, dont un poteau et un ballon qui avait nécessité un bel arrêt du gardien. En attendant, à 1-1, le château de cartes s’est écroulé. Les gars n’ont pas baissé les bras, mais ils ont clairement accusé le coup face à une belle équipe de Mons qui a largement pris le dessus sur le plan physique ». Le T1 poursuivait : « Nous ne sommes pas bons, et cela tend à durer. Ce sont les blessures de longue durée qui nous ont attirés dans cette spirale négative ». À Mons, les Solréziens ont concédé une dixième défaite d’affilée.

Gilly se relance en signant le carton du week-end

Le Roeulx 3 Gilly 9

« Mon discours avant le match était clair : soit on prenait les trois points et on recollait un peu au haut de tableau soit on perdait et on devait regarder vers le bas », analysait l’entraîneur gillicien. « Il fallait de la motivation pour sortir de notre spirale négative et, même si ça a été un peu difficile durant les trente premières minutes en raison du stress, les buts du 1-2 et du 1-3 nous ont libérés ! Et là, on a pu jouer notre football et chaque occasion a fini au fond. »

Voilà qui va ramener un peu de sérénité chez les Gayolles, lesquelles restaient sur des semaines compliquées depuis le départ de Marco Capacci. « Cette victoire fait du bien, je l’ai senti dans le vestiaire », avouait Lokman Atasever. « Tout le monde est impliqué et content et on dirait que ça a libéré quelque chose. Les garçons ont su réagir et on commence à retrouver le groupe. Ça peut servir de déclic ! »

Ma.St.